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Dünya, Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 6 milyon 591 bini geçti

Afrika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 6 milyon 591 bini aştı.

Gökhan Kavak   | 28.07.2021
Afrika'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 6 milyon 591 bini geçti

İstanbul

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 166 bin 612'ye çıktı.

Vaka sayısı 6 milyon 591 bin 251'e, iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 776 bin 795'e yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika'da Kovid-19 aşılama oranı "kritik" seviyede düşük

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, yaklaşık 1,3 milyar kişinin yaşadığı kıtada virüse karşı aşılananların oranı sadece yüzde 1,39.

Nüfusunun yüzde 26'sını aşılayan Fas, Afrika'da en fazla aşı uygulanan ülke oldu.

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