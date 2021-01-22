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Sağlık, Koronavirüs

Ekvador'da ilk Kovid-19 aşısı yapıldı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman BioNTech'in, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşı ilk kez başkent Quito'da bir doktora yapıldı.

Sinan Doğan   | 22.01.2021
Ekvador'da ilk Kovid-19 aşısı yapıldı

Bolivar

Başkentte Quito Askeri Hastanesinin acil servisinde çalışan 45 yaşındaki Tabip Binbaşı Jeanneth Morales, Ekvador'da  yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılan ilk kişi oldu.

Morales, aşıdan sonra yaptığı açıklamada, aşının önemine değinerek, "Salgınla mücadelede aşı olmak bu ülke için bir nimettir." ifadesini kullandı.

Hükümet, ilk aşamada devlet ve özel hastanelerde sağlık personeli olarak çalışan 43 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapılmasının amaçlandığını bildirdi.

Bunun yanı sıra yılın sonuna kadar 9 milyon Ekvadorlu'nun aşılanacağı kaydedildi.

Öte yandan Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatı Ekvador'daki Quito Havaalanı'na ulaştı.

Ülkede bugüne kadar 236 bin 189 kişi Kovid-19'a yakalanırken, 14 bin 526 kişi yaşamını yitirdi.


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