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Dünya, Koronavirüs

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 568'e yükseldi

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 55 artarak 10 bin 568'e yükseldi.

Zeynep Hilal Karyağdı   | 24.10.2020
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 568'e yükseldi

Bağdat

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 55 artarak 10 bin 568'e yükseldi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 55 kişi daha yaşamını yitirdi, 3 bin 204 yeni vaka tespit edildi, 3 bin 21 kişi ise sağlığına kavuştu.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 10 bin 568'e, vaka sayısı da 449 bin 153'e çıkarken, iyileşen hasta sayısı ise 378 bin 209'a ulaştı.

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