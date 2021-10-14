Dolar
9.15
Euro
10.60
Altın
1,792.33
ETH/USDT
3,618.00
BTC/USDT
57,548.00
BIST 100
1,413.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş, TURKOVAC aşısına ilişkin açıklama yapıyor
logo
Sağlık, Koronavirüs

DSÖ, Kovid-19'un kökeninin araştırılması için danışma grubu kurdu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) patojenlerinin kökenini saptamak için uzmanlardan oluşan danışma grubu kurduğunu duyurdu.

Ömer Faruk Yıldız   | 14.10.2021
DSÖ, Kovid-19'un kökeninin araştırılması için danışma grubu kurdu

Geneve

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen çevrim içi basın toplantısında, Kovid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Kovid-19'un nereden türediğinin bulunması için uzmanlardan oluşan bir ekip görevlendirilmesi çağrılarına DSÖ'nün kulak verdiğini kaydeden Ghebreyesus, bu kapsamda "700'ün üzerinde başvuru yapan uzmandan 26'sını seçerek" Kovid-19 Patojenlerinin Kökenini Araştırmak İçin Bilimsel Danışma Grubu'nu (SAGO) kurduklarını belirtti.

Ghebreyesus, "Uzmanlarımız kendi alanlarında edindiği tecrübe ve uzmanlıklarına bakılarak belirlenmiştir." açıklamasında bulundu.

SAGO'nun görev tanımına ilişkin Ghebreyesus, "SAGO, Kovid-19 dahil olmak üzere salgın potansiyeline sahip yeni ortaya çıkan patojenlerin kökenlerine yönelik çalışmaları tanımlamak ve yönlendirmek için küresel bir çerçeve geliştirmek üzere DSÖ'ye tavsiyede bulunacaktır." şeklinde konuştu.

SAGO'nun uzman listesinin onay aşamasında olduğunu anlatan Ghebreyesus, 2 haftalık değerlendirme süresinin ardından üyelerin açıklanacağını söyledi.

DSÖ Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan ise dünyayı durduran bu virüsün kaynağını bütün insanlığın merak ettiğini vurgulayarak, "Bütün ülkelere, gazetecilere ve diğer herkese, bu konunun tartışılması için fırsat tanımaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Ryan, SAGO'nun Kovid-19'un kökeninin bulunabilmesi için "son şans" olabileceğine vurgu yaptı.

Kovid-19’un kökeni

Yeni tip koronavirüsün hayvanlardan insanlara nasıl bulaştığı henüz açıklanamazken, yarasa kaynaklı virüsün bir ara tür (pangolinler) aracılığı ile insanlara bulaşmış olabileceği düşünülüyor.

Çin'in Yünnan bölgesindeki bilim adamları 2019 ve 2020 yıllarında, 2013’te yaşayan bir Shamel at nalı yarasası (Rhinolophus shamel) örneğinde yüzde 96,2 oranında Kovid-19’a benzer patojen bulduklarını açıklamıştı.

Çin’in güneyine 2020 Şubat ayında kaçırılmaya çalışılan iki Malayan Sunda pangolininde (Manis javanica) de SARS-CoV-2 ile yakından ilişkili iki patojen bulunmuştu.

Son olarak Kamboçya’da araştırmacılar, 2021 Ocak ayında, 2010'da yaşayan iki Shamel at nalı yarasasının Kovid-19'a neden olan SARS-CoV-2 ile yüzde 92,6 benzerlikte patojen taşıdığını ortaya koymuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TURKOVAC'ın Delta varyantına etkisine ilişkin çalışmalarda virüs izole edildi
Nijerya'da kamu çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriliyor
DSÖ, Kovid-19'un kökeninin araştırılması için danışma grubu kurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'günaydın'lı aşı çağrısı
ABD'de hazirandan bu yana 90 bin 'önlenebilir' Kovid-19 ölümü yaşandı

Benzer haberler

ABD ordusu başpiskoposu Katolik askerlerin Kovid-19 aşısına zorlanmamasını istedi

ABD ordusu başpiskoposu Katolik askerlerin Kovid-19 aşısına zorlanmamasını istedi

Nijerya'da kamu çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriliyor

DSÖ, Kovid-19'un kökeninin araştırılması için danışma grubu kurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'günaydın'lı aşı çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'günaydın'lı aşı çağrısı
Sağlık Bakanı Koca'dan üniversite öğrencilerine aşı çağrısı

Sağlık Bakanı Koca'dan üniversite öğrencilerine aşı çağrısı
Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 248 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 248 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi