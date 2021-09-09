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Dünya, Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 200 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 200 milyonu aştı.

Emel Öz   | 09.09.2021
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 200 milyonu geçti Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Ankara

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 200 milyon 11 bin 154'ü iyileşti.

Hindistan'da 32 milyon 304 bin 618, ABD'de 31 milyon 667 bin 507 ve Brezilya'da 19 milyon 966 bin 693 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de, Kovid-19 tespit edilen 6 milyon 24 bin 497 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı Fransa'da 6 milyon 464 bin 416, Rusya'da 6 milyon 340 bin 151, İngiltere'de 5 milyon 696 bin 593, Arjantin'de 4 milyon 912 bin 390, Kolombiya'da 4 milyon 758 bin 983 ve İspanya'da 4 milyon 516 bin 279'a ulaştı.

Dünya genelinde 18 milyon 852 bin 989 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 223 milyon 475 bin 490'a ulaşırken, 4 milyon 611 bin 347 kişi hayatını kaybetti.

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