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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 9 artarak 652 bin 706'ya yükseldi.

Mücahit Oktay   | 09.09.2021
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti

New York

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 40 milyon 459 bini aştı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 652 bin 706'ya çıktı.

California, 4 milyon 445 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 768 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 352 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 66 bin 651 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 58 bin 927, New York'ta 54 bin 500 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 75'i en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 75'ine en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 208 milyon 24 binden fazla kişiye ilk doz, 177 milyon 104 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

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