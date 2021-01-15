Euro
9.02
Dolar
7.44
BIST 100
1,526.37
Altın
1,847.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisinde, DEİK Yönetim Kurulu Üyelerine hitap ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da 25. Dönem Kadın Polis Özel Harekat Mezuniyet Töreninde konuşuyor.
logo
Sağlık, Koronavirüs

DSÖ heyeti, Çin'in Vuhan kentinde karantinada

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Kovid-19'un kökenlerini araştıracak DSÖ uzmanlarının Çinli bilim adamlarıyla ortak çalışmalar yürüteceğini belirtti.

Emel Gözellik   | 15.01.2021
DSÖ heyeti, Çin'in Vuhan kentinde karantinada

Ankara

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenlerini araştıracak Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) heyetinin, virüsün ilk kez tespit edildiği Çin'in Vuhan kentinde karantinada olduğu bildirildi.

Xinhua'daki habere göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, dün Vuhan'a gelen söz konusu 13 kişilik heyetle ilgili basına açıklamalarda bulundu.

DSÖ uzmanlarının Vuhan'da kaldıkları otelde karantinada olduğunu bildiren Cao, araştırmacıların Kovid-19'un kökenlerini araştırırken Çinli bilim adamlarıyla ortak çalışmalar yürüteceğini söyledi.

Cao, salgın önleme konusundaki düzenlemelere kesinlikle uyacaklarını, Çinli uzmanların iş birliği sürecinde DSÖ heyetine destek ve kolaylık sağlayacağını belirtti.

ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılardan oluşan heyet, 14 günlük karantina sürecinde Çinli yetkililerle çevrim içi toplantılar yapacak.

DSÖ heyeti, geçen hafta Çin'e gitmiş, Pekin yönetiminin geçerli vizeler alınmadığı uyarısını yapmasının ardından geri dönmek zorunda kalmıştı.

- Kovid-19 ilk kez Vuhan'daki gıda pazarında görülmüştü

Dünya, Kovid-19 salgınından ilk kez Çin'in, 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının" ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu.

Hastalık, ilk kez Vuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.

Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa yarasalarda bulunan bir beta koronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce bilinmeyen türdeki bir koronavirüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.

- Çin, soruşturma çağrılarını geri çevirmişti

Çin, daha önce, ABD yönetiminin virüsün kökenine dair soruşturma başlatılmasına dair talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin nisan ayında DSÖ'ye yaptığı uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye ihracat kısıtlamaları getirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: Aşı programını ülke sathında uygulamakta tecrübeli bir ülkeyiz
DSÖ heyeti, Çin'in Vuhan kentinde karantinada
TBMM Başkanı Şentop: (Aşı daveti) Sayın Koca beni de aradı. İnşallah önümüzdeki hafta planlayacağız
Sağlık Bakanlığı Kovid-19 aşısının yan etkilerine karşı bilgilendirdi
Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 500 bini geçti

Benzer haberler

DSÖ heyeti, Çin'in Vuhan kentinde karantinada

DSÖ heyeti, Çin'in Vuhan kentinde karantinada

Kovid-19'un kökenini araştıracak DSÖ heyeti Çin'in Vuhan kentine ulaştı

İsrail'de son 24 saatte 9 bin 25 Kovid-19 vakası tespit edildi

Vuhan'daki salgında hiçbir belirti göstermeyen on binlerce kişi Kovid-19'a yakalanmış olabilir

Vuhan'daki salgında hiçbir belirti göstermeyen on binlerce kişi Kovid-19'a yakalanmış olabilir
Sağlık Bakanı Koca DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile görüşecek

Sağlık Bakanı Koca DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile görüşecek
İsrail'de Kovid-19 karantinasının kuralları sıkılaştırılıyor

İsrail'de Kovid-19 karantinasının kuralları sıkılaştırılıyor