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Samsun'da Kovid-19 aşılarının sağlık çalışanlarına yapılmak üzere hastanelere dağıtımına başlandı
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Dünya, Koronavirüs

İsrail'de son 24 saatte 9 bin 25 Kovid-19 vakası tespit edildi

Karantinaya rağmen günlük vaka sayılarının giderek arttığı İsrail'de son 24 saatte 9 bin 25 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Mustafa Deveci   | 13.01.2021
İsrail'de son 24 saatte 9 bin 25 Kovid-19 vakası tespit edildi

Kudüs


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 66 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 3 bin 770'e çıktı.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 9 bin 25 artışla 510 bin 869'a yükseldi.

Hastalardan 1042'sinin durumunun ağır olduğu, 432 bin 765 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

27 Aralık 2020'den bu yana uygulanan karantinaya rağmen ülkede Kovid-19 günlük vaka sayılarının son günlerde giderek artması dikkati çekiyor.

İsrail'de dün 9 bin 589 yeni vaka tespit edilmiş, bu salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçmişti.

Öte yandan ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı da 1 milyon 910 bine ulaştı.

Aktif vaka sayısında artış devam ediyor 

İsrail'de geçen yıl eylül ayında başlayan ve yaklaşık 1 ay süren karantina sayesinde 8 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerde yaşanan artış nedeniyle 78 bin 215'e çıktı.

Tel Aviv yönetimi, Kovid-19 salgını nedeniyle 27 Aralık 2020'de 3. kez karantina ilan etmişti.

Vaka sayalarındaki artış nedeniyle İsrail yönetimi, 7 Ocak Perşembe gece yarısından itibaren karantina kurallarını sıkılaştırma kararı almıştı. 

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