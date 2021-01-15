Bakan Koca: Aşı programını ülke sathında uygulamakta tecrübeli bir ülkeyiz
Sağlık Bakanı Koca, "Aşı programını ülke sathında uygulamakta tecrübeli bir ülkeyiz. Altyapımız bu programı kontrollü şekilde yürütmek için fazlasıyla yeterli." ifadesini kullandı.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan aşılamadaki son durumu paylaştı.
Aşılama programımızın 2. gününde şu ana kadar 500.000’den fazla sağlık çalışanımız aşı oldu. Aşı programını ülke sathında uygulamakta tecrübeli bir ülkeyiz. Alt yapımız bu programı kontrollü şekilde yürütmek için fazlasıyla yeterli. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız. pic.twitter.com/a3b04aq4h2— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 15, 2021
Programın 2'nci gününde şu ana kadar 500 binden fazla sağlık çalışanının aşı olduğunu belirten Bakan Koca, "Aşı programını ülke sathında uygulamakta tecrübeli bir ülkeyiz. Altyapımız bu programı kontrollü şekilde yürütmek için fazlasıyla yeterli. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.