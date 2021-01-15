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Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca: Aşı programını ülke sathında uygulamakta tecrübeli bir ülkeyiz

Sağlık Bakanı Koca, "Aşı programını ülke sathında uygulamakta tecrübeli bir ülkeyiz. Altyapımız bu programı kontrollü şekilde yürütmek için fazlasıyla yeterli." ifadesini kullandı.

Barış Gündoğan   | 15.01.2021
Bakan Koca: Aşı programını ülke sathında uygulamakta tecrübeli bir ülkeyiz

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan aşılamadaki son durumu paylaştı. 

Programın 2'nci gününde şu ana kadar 500 binden fazla sağlık çalışanının aşı olduğunu belirten Bakan Koca, "Aşı programını ülke sathında uygulamakta tecrübeli bir ülkeyiz. Altyapımız bu programı kontrollü şekilde yürütmek için fazlasıyla yeterli. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız." ifadelerine yer verdi.

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