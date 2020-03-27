Euro
7.14
Dolar
6.43
BIST 100
88,851.68
Altın
1,622.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ile birlikte “Eşit Ağırlık” programına konuk oluyor
logo
Spor, Koronavirüs

Cedi Osman: Lütfen evde kalalım

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında evde kalınması yönünde çağrı yaptı.

Abdulkadir Karakaya   | 27.03.2020
Cedi Osman: Lütfen evde kalalım

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında evde kalınması yönünde çağrı yaptı.

Milli basketbolcu, NBA'in internet sitesinde yer alan videosunda, "Türkiye'deki NBA severlere bir mesajım var." diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle bu virüsün yayılmasını engellemek için her şeyi yapmalıyız. Lütfen bir peçeteye hapşırın ya da öksürün, ardından çöpe atın. Kapı kolları, telefon ve anahtar gibi çokça temas ettiğimiz yerleri düzenli dezenfekte edelim. Herhangi bir hastalık belirtisinde hastaneye gitmek dışında lütfen evde kalalım. Herkese temiz ve sağlıklı yarınlar diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
New York'ta Kovid-19 vakası sayısı, bir günde 7 binden fazla artarak 44 bini geçti
Cedi Osman: Lütfen evde kalalım
Fransa, Kovid-19 nedeniyle serbest dolaşımın sınırlandırma süresini uzattı
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 24 saatte 969 kişi arttı
Amazon’dan Kovid-19’la mücadele için Türkiye’ye 3,5 milyon lira destek

Benzer haberler

New York'ta Kovid-19 vakası sayısı, bir günde 7 binden fazla artarak 44 bini geçti

New York'ta Kovid-19 vakası sayısı, bir günde 7 binden fazla artarak 44 bini geçti

Cedi Osman: Lütfen evde kalalım

Fransa, Kovid-19 nedeniyle serbest dolaşımın sınırlandırma süresini uzattı

Mustafa Demirci: Evde kalmak mahrumiyet ya da mahkumiyet değil

Mustafa Demirci: Evde kalmak mahrumiyet ya da mahkumiyet değil
Amazon’dan Kovid-19’la mücadele için Türkiye’ye 3,5 milyon lira destek

Amazon’dan Kovid-19’la mücadele için Türkiye’ye 3,5 milyon lira destek
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de şu anda hayat yüzde 80 durmuş durumda

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de şu anda hayat yüzde 80 durmuş durumda