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Dünya

İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 75 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak 8 bin 659'a yükseldi.

Muhammet Kurşun   | 12.06.2020
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 75 kişi hayatını kaybetti

Tahran

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak 8 bin 659'a yükseldi. 

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 75 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 369 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece toplam can kaybının 8 bin 659'a, vaka sayısının da 182 bin 545'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 2 bin 739'unun durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, şu ana kadar tedavilerinin tamamlanmasının ardından 144 bin 649 kişinin taburcu edildiğini belirtti. 

Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise 1 milyon 196 bin 947 olduğu bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Huzistan eyaletinin yanı sıra Hürmüzgan, Kürdistan, Doğu Azerbaycan ve Loristan'ın "kırmızı bölge" olarak belirlendiğini kaydetti. 

Mayıs ayının başında günlük yeni vaka sayısının 800'lere kadar düştüğü İran'da, yasakların kaldırılmasının ardından vaka sayıları yeniden yükselişe geçti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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