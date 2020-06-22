Euro
7.68
Dolar
6.84
BIST 100
115,250.10
Altın
1,746.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı
logo
Dünya, Koronavirüs

New York 2. faz normalleşmeye geçti

ABD'de Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen New York kentinde, ikinci faz normalleşme kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre restoranlar açık havada hizmet verebilecek, mağazalar, kuaförler, emlak sektörü ve ibadet yerleri açılacak.

Betül Yürük   | 22.06.2020
New York 2. faz normalleşmeye geçti Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen New York kenti, bugün ikinci faz normalleşmeye başladı.

İkinci fazda, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre restoranlar açık havada hizmet verebilecek, mağazalar, kuaförler, emlak sektörü ve ibadet yerleri açılacak.

5 bine yakın restoranın açılacağı New York'ta 45 bin kişiye istihdam sağlanması, kentte ise 300 bin kişinin iş yerlerine dönmesi bekleniyor.

Kuaför ve güzellik merkezleri ise hem çalışan sayısı hem de müşterileri yüzde 50 kapasite olması koşuluyla açılacak.

İbadet yerleri ise yüzde 25 kapasite ile açılabilecek.

New York Sağlık Departmanı'nın verilerine göre, enfeksiyon oranının yüzde 1'e gerilediği kentte günlük 100'ün üzerine koronavirüs vakası tespit ediliyor.

New York eyaletinde ise şimdiye kadar 411 binden fazla kişi Kovid-19'dan etkilendi, 31 bin üzerinde kişi ise hayatını kaybetti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD genelinde vaka sayısı 2 milyon 360 bini geçerken 122 binin üzerinde kişi öldü.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan: Bu yıl yurt dışından hacı kabul edilmeyecek
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Öztürk: Maske doğru kullanılmadığı takdirde aksesuardan öte geçmez
New York 2. faz normalleşmeye geçti
Türkiye'de Kovid-19'dan 161 bin 533 kişi iyileşti
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 657'ye yükseldi

Benzer haberler

New York 2. faz normalleşmeye geçti

New York 2. faz normalleşmeye geçti

Türkiye'de Kovid-19'dan 161 bin 533 kişi iyileşti

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 657'ye yükseldi

ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü

ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü

Umman ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Umman ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 122 bin 259'a yükseldi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 122 bin 259'a yükseldi