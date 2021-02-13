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Dünya

ABD'de yüz yüze eğitime dönme çalışmaları başlatıldı

Koronavirüs vakaları devam ederken ülkedeki okulların tekrar açılmasına yönelik bir yol haritası hazırladığını belirtti.

Mücahit Oktay   | 13.02.2021
ABD'de yüz yüze eğitime dönme çalışmaları başlatıldı

New York

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni itip koronavirüs (Kovid-19) vakaları devam ederken ülkedeki okulların tekrar açılmasına yönelik bir yol haritası hazırladığını belirtti.

Ülkenin en üst düzey halk sağlığı kurumu CDC, maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uyma koşulu ile okullarda yeniden yüz yüze eğitime dönülebileceğini kaydetti.

CDC'nin açıklamasında, öğretmenlerin Kovid-19 aşısı yaptırmalarının önemli olduğu ancak bunun bir ön koşul teşkil etmediği bilgisi aktarıldı.

CDC yetkilileri, yüz yüze eğitimin ABD'de yayılan koronavirüsün önemli bir faktörü olarak tanımlanmadığını ve anaokulu ile 12. sınıf arası öğrenciler arasındaki virüs bulaşma vakalarının nadir görüldüğünü vurguladı.

Kurum yetkilileri bununla birlikte, okulların yüz yüze eğitime dönmesi konusundaki karar verme yetkisinin kendilerinde olmadığının ve açıklamalarının bu konuda bir zorunluluk ifade etmediğinin altını çizdi.

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