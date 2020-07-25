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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 35 bin 102'ye yükseldi

İtalya'da son 24 saatte sadece 5 kişi hayatını kaybederken, günlük yeni vaka sayısındaki yükseliş sürüyor.

Barış Seçkin   | 25.07.2020
İtalya'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 35 bin 102'ye yükseldi

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 5 artarak 35 bin 102'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, ülkede 5 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri açıkladı.

Salgın başından bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı 245 bin 864'e ulaştı.

Son 24 saatte 275 yeni vaka kaydedildi. Ülkede 4 gün üst üste, günlük yeni vaka sayısı 250 eşiğinin üzerine çıktı.

Ülkedeki aktif vaka sayısı, yeni vakalardaki artışın da etkisiyle 12 bin 442'ye yükseldi. Yoğun bakımdakilerin sayısı ise 41 olarak kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 128 artışla 198 bin 320 oldu.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte sadece 5 artarak 35 bin 102'ye yükseldi.

İtalya'da bugüne kadar 6 milyon 520 bin 46 test yapıldı.

Bu arada, İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyadaki yeni vakaların sayısı endişe verici şekilde artışını sürdürüyor. Dün sadece 24 saatte 284 bin 196 pozitif vaka kaydedildi. Biz ülkemizi, kötüleşen uluslararası bağlamda korumalıyız. Tek bir evrende yaşıyoruz. Bu savaş, sadece dayanışma ve kararlılıkla kazanılır." ifadelerini kullandı.

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