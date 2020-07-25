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Dünya

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 72 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 72 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 862 yeni vaka tespit edildi.

Alaa Mohamed Aboueleinin Aly,Gülşen Topçu   | 25.07.2020
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 72 kişi hayatını kaybetti

Bağdat


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 72 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki can kaybının 4 bin 284'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede 2 bin 862 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 107 bin 573'e çıktığı kaydedildi.

Bakanlık, iyileşenlerin sayısının 73 bin 317'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Bugünkü vaka sayısının, ülkede virüsün görüldüğü şubat ayından bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğu ifade edildi.

Daha önce günlük en yüksek vaka sayısı 10 Temmuz'da 2 bin 848 olarak kaydedilmişti.

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