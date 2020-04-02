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Türkiye, Koronavirüs

Bir ömrü öğrencilerine ve hastalarına adadı: Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu

Tüm tıp camiasının hayranlıkla izlediği, hem öğrencileri hem de hastaları tarafından çok sevilen Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Hatice Şenses Kurukız   | 02.04.2020
Bir ömrü öğrencilerine ve hastalarına adadı: Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Bütün ömrünü öğrencileriyle hastalarına adayan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk hekim oldu.

Aynı zamanda Türkiye'deki ilk Kovid-19 vakasını da tespit eden isim olan Taşcıoğlu, 16 Mart'ta görülen ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetleriyle uzun yıllardır çalıştığı İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesine yatırıldı.

Prof. Dr. Taşcıoğlu, durumunun ağırlaşması üzerine 18 Mart'ta yoğun bakım ünitesine kaldırılarak solunum cihazına bağlandı.

Tedavisi çok sayıda uzman hekimin olduğu bir kurul tarafından sürdürülen Taşcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 1 Nisan'da hayata veda etti.

"Hocaların hocası"

Öğrencileriyle hastaları tarafından çok sevilen ve de "hocaların hocası" olarak anılan Prof. Cemil Taşcıoğlu, 1952 yılında Rize'de dünyaya geldi.

Taşcıoğlu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmesinin ardından mecburi hizmetini Şanlıurfa'da tamamladı.

Daha sonra İÜ İstanbul Tıp Fakültesine dönen Taşcıoğlu, sırasıyla önce İç Hastalıkları Uzmanı, ardından Doçent, sonrasında da Profesör unvanını aldı.

Yakın çalışma arkadaşları tarafından "Asistanından öğrencisine kadar herkesin sevdiği ulu bir çınar" olarak nitelendirilen Taşcıoğlu, emekliliği dolduğu halde çok sevdiği mesleğini ve hastalarını bırakmamak için görevini sürdürdü.

İstanbul Tıp Fakültesinde hem hasta muayene eden hem de öğrencilere ders vermeyi sürdüren Taşcıoğlu, dahiliye alanına da birçok önemli katkıda bulundu.

Bu alana ilişkin birçok yazılı eseri de bulunan Taşcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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