Kovid-19 tedavisi gören Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu vefat etti
İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tükek, "Asistanından öğrencisine kadar herkesin sevdiği bir ulu çınar. Maalesef bir hastadan kapmış olduğu koronavirüs nedeniyle 15 günlük yoğun bakım mücadelesi sonlandı" dedi.
Istanbul
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu vefat etti.
İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taşcıoğlu'nun 16 Mart'tan bu yana fakülte hastanesinde koronavirüs tanısıyla tedavi edildiğini aktardı.
Tükek, "Hocamız bütün tıp camiasının hayranlıkla izlediği bir isim. Kendisini öğrencilerine ve hastalarına adamaya devam etti. Asistanından öğrencisine kadar herkesin sevdiği bir ulu çınar. Maalesef bir hastadan kapmış olduğu koronavirüs nedeniyle 15 günlük yoğun bakım mücadelesi sonlandı. Bu süreçte inanılmaz bir çaba gösterildi." diye konuştu.
Prof. Dr. Tükek, Taşcıoğlu'nun tedavisinin çok sayıda uzman hekimin olduğu bir kurul tarafından sürdürüldüğünü ancak tüm müdahalelere rağmen kaybedildiğini sözlerine ekledi.
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