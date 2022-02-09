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Spor, Koronavirüs

Beşiktaş, Türkiye Kupası'ndaki Göztepe maçına hazır

Beşiktaş Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Emrah Oktay   | 09.02.2022
Beşiktaş, Türkiye Kupası'ndaki Göztepe maçına hazır

İstanbul

Beşiktaş Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenman, açma germe hareketleriyle devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştiren futbolcular, taktik program sonrası çift kale maçla idmanı bitirdi.

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