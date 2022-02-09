Beşiktaş, Türkiye Kupası'ndaki Göztepe maçına hazır
Beşiktaş Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
İstanbul
Beşiktaş Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenman, açma germe hareketleriyle devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştiren futbolcular, taktik program sonrası çift kale maçla idmanı bitirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.