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Dünya, Koronavirüs

Danimarka Kraliçesi Margrethe, Kovid-19'a yakalandı

Danimarka Kraliçesi II. Margrethe'nin Kovid-19’a yakalandığı bildirildi.

Ayşe Doğru   | 09.02.2022
Danimarka Kraliçesi Margrethe, Kovid-19'a yakalandı

Ankara

Danimarka Sarayından yapılan açıklamada, 82 yaşındaki Margrethe'nin aşı olmasına rağmen salı akşamı yapılan testte sonucun pozitif çıktığı belirtildi.

Kraliçe'nin hafif hastalık belirtileri olduğu ifade edilen açıklamada, Margrethe'nin bugün Norveç'te başlaması planlanan tatil planını iptal ederek kendini Kopenhag'daki sarayda izole ettiği aktarıldı.

II. Margrethe, 14 Ocak'ta tahttaki 50. yılını kutlamıştı. Kutlama için planlanan bazı etkinlikler Kovid-19 salgını nedeniyle eylül ayına ertelenmişti.

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