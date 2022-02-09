Danimarka Kraliçesi Margrethe, Kovid-19'a yakalandı
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe'nin Kovid-19’a yakalandığı bildirildi.
Ankara
Danimarka Sarayından yapılan açıklamada, 82 yaşındaki Margrethe'nin aşı olmasına rağmen salı akşamı yapılan testte sonucun pozitif çıktığı belirtildi.
Kraliçe'nin hafif hastalık belirtileri olduğu ifade edilen açıklamada, Margrethe'nin bugün Norveç'te başlaması planlanan tatil planını iptal ederek kendini Kopenhag'daki sarayda izole ettiği aktarıldı.
II. Margrethe, 14 Ocak'ta tahttaki 50. yılını kutlamıştı. Kutlama için planlanan bazı etkinlikler Kovid-19 salgını nedeniyle eylül ayına ertelenmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.