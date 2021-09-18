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Sağlık

Kovid-19'a yakalandığı hamilelik sürecinde aşısını yaptıran kadın bebeğini kucağına aldı

Antalya'da hamileliğinin 8'inci ayında tereddüt etmeden iki doz aşısını yaptıran Tülin Sarğın, "Hak tanındığı gün gittim aşımı oldum. Bebeğimi karnımdayken koruyayım istedim. Aşı olarak hem kendimi hem karnımdaki bebeğimi korudum." dedi.

Ayşe Yıldız   | 18.09.2021
Kovid-19'a yakalandığı hamilelik sürecinde aşısını yaptıran kadın bebeğini kucağına aldı

Antalya

Antalya'da aynı gün hem gebelik hem de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını öğrenen kadın, hamilelik sürecinde iki doz aşısını yaptırarak bebeğini sağlıklı şekilde kucağına almanın mutluluğu yaşıyor.

Tülin Sarğın (34), bazı rahatsızlıkları nedeniyle hormon testi verince iki aylık hamile olduğunu öğrendi.

Aynı gün farklı şikayetlerinden dolayı yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkan Sarğın, sevinci ve hüznü aynı gün yaşadı.

Eşi, iki kızı ve birlikte yaşadıkları kayınvalidesi de Kovid-19'a yakalanan Sarğın, uygulanan tedavilerle hastalığı atlattı.

Gebeliğinin sekizinci ayında aşı hakkı tanınınca 21 gün arayla iki doz aşısını yaptıran Sarğın, doğum için Kepez Devlet Hastanesine başvurdu.

Hastanenin Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Tuğrul Kaplan ve beraberindeki ekiple sezaryenle doğum yaptırılan Sarğın, "Mehmet Aras" ismini verdiği bebeğini sağlıklı şekilde kucağına aldı.

"Aşı hakkım tanınmış mı, diye her gün kontrol ediyordum"

Zor günleri, bebeğine sarılacağı günü hayal ederek atlatan Sarğın, AA muhabirine, üçüncü çocuğunu dünya getirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Hamileliğinin başında virüs kaptığını, hak tanınır tanınmaz aşı olduğunu vurgulayan Sarğın, bebeğine bir şey olmasından çok korktuğunu dile getirdi.

Sarğın, kendisi Kovid-19 olduğu için hamilelik sürecinde bebekleri ölen kadınlardan haberdar oldukça endişelerinin daha da arttığını belirterek, şöyle konuştu:

"Çok tedirgin oldum. Ailece Kovid-19 olmuştuk. Hamile olduğum için ilaç kullanamadım, doğal ürünler tüketmeye özen gösterdim. Pekmez, zencefil, bol bol sıcak çorba içerek, çok şükür atlattım. Gebeliğimin 8'inci ayında 21 gün arayla iki doz aşımı oldum. Aşı olmaktan hiç tereddüt etmedim. Kovid-19'u atlattıktan sonra e-Nabız'dan bakıyordum, 182'yi arıyordum. Aşı hakkım tanınmış mı, diye her gün kontrol ediyordum. Hak tanındığı gün gittim, aşımı oldum. Bebeğimi karnımdayken koruyayım istedim. Aşı olarak, hem kendimi hem bebeğimi korudum, sağlıcakla kucağıma aldım. İkimizin de sağlık durumu şükür çok iyi. Gebe anneler tereddüt etmesin, aşılarını olsunlar. Bebeklerini koruyabilmeleri için aşı önemli. Sağlıklarını riske atmasınlar."

"Test sonuçları pozitif çıkan gebe anne sayısı çok arttı"

Doktor Tuğrul Kaplan da özellikle son bir aydır test sonuçları pozitif çıkan gebe annelerin sayısında ciddi artış olduğunu söyledi.

Gebelere aşı önerisinde bulunduklarına dikkati çeken Kaplan, "Aşısını yaptıran Tülin Sarğın ve bebeğinin durumu gayet iyi. Gebelere 12'nci haftadan sonra aşı olmalarını tavsiye ediyoruz. Yapılan çalışmalarda aşının anneye veya anne karnındaki bebeğe herhangi bir yan etkisinin olmadığı kanıtlanmış. Koronavirüse yakalandıkları için hastanemize başvuran gebelerin tamamı aşısız. Aşılı olup da hayatını kaybeden anne olmadı. Bebeklerinde de bir sıkıntı yaşanmadı. Ancak hastanede hayatını kaybeden annelerimizin tamamı aşısızdı." ifadelerini kullandı.

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