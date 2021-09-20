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Ekonomi

Lufthansa kurtarma paketini geri ödemek için bedelli sermaye artırımına gidiyor

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, yeni tip koronavirüs salgınında aldığı kamu kurtarma paketinin bir kısmını geri ödemek için 2,14 milyar avroluk sermaye artırımı yapacağını duyurdu.

Bahattin Gönültaş   | 20.09.2021
Lufthansa kurtarma paketini geri ödemek için bedelli sermaye artırımına gidiyor

Berlin

Lufthansa Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, şirket sermayesini 2,14 milyar avro artırmak için 597,7 milyon yeni hisse ihracını gerçekleştirecek.

Yatırımcılar, 22 Eylül ile 5 Ekim arasında şirketin yüzde 100 oranında bedelli sermaye artırımına katılabilecek. Sermaye artırımına katılacak yatırımcılar her bir Lufthansa hissesi için 3,58 avro ödeyecek. 17 Eylül Cuma kapanış itibariyle hisse fiyatının (8,21 avro) yüzde 0,56 altında bulunuyor.

Lufthansa, Kovid-19 salgını nedeniyle iflas etme noktasına gelmişti. Alman hükümeti, Haziran 2020’de 9 milyar avroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan kurtarmıştı.

Lufthansa, söz konusu sermaye artırımından gelecek parayı söz konusu kurtarma paketinin bir kısmını geri ödemek için kullanacak.

Şirket, daha önce Kovid-19 salgınının hava ulaşımı sektöründe oluşturduğu talep daralması nedeniyle yeniden yapılanmaya giderek, 22 binden fazla çalışanını işten çıkaracağını açıklamıştı.


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