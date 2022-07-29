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Sağlık, Koronavirüs

Balkanlar'da Kovid-19 vakaları artıyor

Sırbistan, Slovenya, Hırvatistan, Karadağ ve Bosna Hersek'in aralarında bulunduğu Balkan ülkelerinde Kovid-19 vakalarında artışlar görülmeye başlandı.

Ahmet Nurduhan   | 29.07.2022
Balkanlar'da Kovid-19 vakaları artıyor Fotoğraf: Milos Miskov/AA

Saraybosna

Vaka sayılarında en büyük artışın yaşandığı Sırbistan'da, her iki testten birinin sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Sırbistan Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, son 24 saatte 6 bin yeni vakanın kaydedildiği, 14 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Slovenya'da ise vaka sayılarının hafta boyunca arttığı, son 24 saatte 1973 pozitif vaka görüldüğü açıklandı.

Omicron varyantıyla mücadele eden, son 24 saatte 11 kişinin hayatını kaybettiği Hırvatistan'da 1467 kişide virüs tespit edildi.

Hırvatistan Sağlık Bakanı Vili Beros, salgın uzmanlarıyla düzenlediği çevrim içi toplantının ardından yaptığı açıklamada, sonbaharda etkisinin artırması beklenen salgınla mücadeleye hazırlandıklarını ifade etti.

Turizm sezonunun etkisiyle Kovid-19 vaka sayılarında artış gözlenen Karadağ'da, günlük vaka sayısı 1000'i aşarken, Kamu Sağlığı Enstitüsünce yapılan açıklamada, artan vaka sayıları nedeniyle kamu ve sağlık kurumları, benzin istasyonları ve marketlerde maske zorunluluğunun 15 gün süreyle geri getirildiği bildirildi.

Bosna Hersek'te ise ortalama 500'ün üzerinde seyreden günlük Kovid-19 vaka sayısı nedeniyle sağlık kurumlarında maske takma zorunluluğu getirildi.

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