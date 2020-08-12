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Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca koronavirüse yakalanan doktorun mesajını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse yakalanan bir doktorun mesajını paylaştı.

Mehmet Tosun   | 12.08.2020
Bakan Koca koronavirüse yakalanan doktorun mesajını paylaştı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı Doçent Doktor Sami Kınıklı'nın mesajı şöyle:

"Son derece bulaşıcı bir hastalık. Ben, Kovid-19 geçiren bir doktor olarak maske takılsa bile mesafenin önemli olduğunu gördüm. Maskem vardı ama olası vakalarla yakın temastaydım, virüsü bir şekilde aldım. El temizliğine dikkat edilmeli. Ellerin yüz ve gözle teması önlenmeli. Böyle yaşamak zorundayız, bunu kabullenmek zorundayız."

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