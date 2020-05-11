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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle uzun süredir kapalı olan alışveriş merkezleri yeniden faaliyete geçiyor Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, Ankara’da açıklamalarda bulunuyor
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Türkiye, Koronavirüs

AVM'ler kapılarını yeniden açtı

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle geçici süre kapatılan AVM'ler, gerekli önlemleri alarak kapılarını yeniden açtı.

Melike Keskin   | 11.05.2020
AVM'ler kapılarını yeniden açtı Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Konya


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Konya'da daha önce market, eczane ve hijyen ürünleri satan firmalar dışında hizmetlerini durduran alışveriş merkezlerinde (AVM), restoran, kafe, spor ve eğlence sektörü dışındaki iş yerleri faaliyete geçti.

Kontrollü şekilde hizmete açılan işletmelerde günün ilk saatlerinde yoğunluk yaşanmadı, vatandaşların büyük kısmı tedbirler kapsamında "Evde kal" çağrısına uymaya devam etti.

Mağazalardaki personelin maske kullandığı, müşterilerin de mağazaları maske ve eldivenle gezdiği görüldü.

Vatandaşlar, kontrollü şekilde mağazalara kabul edildi.

Aksaray

Aksaray'daki AVM'ler de vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra mağazalara alındı.

Yoğunluğun yaşanmadığı gözlenen AVM'lerde vatandaşlar maske ve eldivenle dolaştı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da alışveriş merkezleri bugün açılmasına rağmen, yoğunluk yaşanmadı. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uygun davrandığı görüldü.

Alışveriş merkezlerinde bulunan restoranlar, sinema salonları ve çocuk oyun alanları henüz hizmete açılmadı.

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