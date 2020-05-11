AVM'ler kapılarını yeniden açtı
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle geçici süre kapatılan AVM'ler, gerekli önlemleri alarak kapılarını yeniden açtı.
Konya
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Konya'da daha önce market, eczane ve hijyen ürünleri satan firmalar dışında hizmetlerini durduran alışveriş merkezlerinde (AVM), restoran, kafe, spor ve eğlence sektörü dışındaki iş yerleri faaliyete geçti.
Kontrollü şekilde hizmete açılan işletmelerde günün ilk saatlerinde yoğunluk yaşanmadı, vatandaşların büyük kısmı tedbirler kapsamında "Evde kal" çağrısına uymaya devam etti.
Mağazalardaki personelin maske kullandığı, müşterilerin de mağazaları maske ve eldivenle gezdiği görüldü.
Vatandaşlar, kontrollü şekilde mağazalara kabul edildi.
Aksaray
Aksaray'daki AVM'ler de vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra mağazalara alındı.
Yoğunluğun yaşanmadığı gözlenen AVM'lerde vatandaşlar maske ve eldivenle dolaştı.
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da da alışveriş merkezleri bugün açılmasına rağmen, yoğunluk yaşanmadı. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uygun davrandığı görüldü.
Alışveriş merkezlerinde bulunan restoranlar, sinema salonları ve çocuk oyun alanları henüz hizmete açılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.