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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Kılavuzu hazırlayacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "YÖK ile Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Kılavuzu'nu hazırlayacağız." dedi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 02.09.2020
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Kılavuzu hazırlayacağız

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "YÖK ile Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Kılavuzu'nu hazırlayacağız." dedi.

Varank şunları söyledi:

"Kılavuz, Kovid-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında üniversitelerde sağlıklı ortamlar oluşturmaya odaklanacak."

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