Euro
8.76
Dolar
7.41
BIST 100
1,087.97
Altın
1,934.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"24. Dönem Hakim ve Savcı Adayları Eğitimi Açılış Programı" Bakan Akar, yeni uçuş eğitim yılını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla açtı
logo
Türkiye

Huzurevlerindeki Kovid-19 tedbirlerinin süresi ikinci emre kadar uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, resmi ve özel huzurevleri ile engelli bakım kuruluşlarında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemlerin süresini ikinci bir emre kadar uzattı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 03.09.2020
Huzurevlerindeki Kovid-19 tedbirlerinin süresi ikinci emre kadar uzatıldı

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye genelinde vaka sayılarındaki artışı da dikkate alarak, engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında Kovid-19 ile mücadele sürecindeki önlemlerin etkin şekilde sürdürülmesine karar verdi.

Bu kapsamda, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce il müdürlüklerine Kovid-19 nedeniyle ortaya çıkabilecek sağlık problemlerine müdahale konusunda izlenecek yöntemler, alınması gereken tedbirler ile daha önce alınan bazı önlemlerin devam ettirilmesine ilişkin genelge gönderildi.

Önlemlerin hassasiyetle uygulanmasının istendiği genelgeye göre, resmi ve özel huzurevleri ile engelli bakım kuruluşlarında sağlık problemi yaşayan veya rahatsızlanan kişiler için en yakın sağlık birimi, kuruluşu ya da görevli sağlık heyetiyle iletişime geçilerek sağlık ekibinin yönlendirme, öneri ve görüşleri doğrultusunda tedbir alınıp işlem yapılmasına ilişkin uygulamaya devam edilecek.

Kovid-19 saptanan ya da semptomları bulunan engelli ve yaşlıların hastaneye sevki sağlanacak. Sağlık kuruluşunca "taburcu" kararı verilenler ile görevli sağlık ekibi tarafından izolasyon önerilerek kuruluşta takibi gereken engelli ile yaşlıların, sosyal izolasyon ve kısıtlama tedbirlerine uygun şekilde, ayrı müstakil bir kuruluşta ya da kuruluş ek ünitesinde bakım ve takipleri yapılacak.

Bu durumdaki kişiler, ek ünite bulunmaması durumunda, kuruluşta belirlenmiş sosyal izolasyon bloğu, sosyal izolasyon katı veya sosyal izolasyon odasında takip edilecek.

İzinden dönen yaşlı ve engellilere Kovid-19 testi yapılacak

Öte yandan, Bakanlık, normalleşme adımları kapsamında kuruluşlardaki bazı uygulamalara, gereken tedbirler alınarak devam edilmesi kararı verdi.

Bu çerçevede, engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında kalan vatandaşların en az 7 gün süreyle yakınlarının yanına gidebilmesine izin verilecek. İzinden dönen her kişi daha önce de olduğu gibi kuruluşa girmeden önce Kovid-19 testine alınacak. Ayrıca engelli ve yaşlılar, izin dönüşlerinde 7 gün kuruluştaki sosyal izolasyon katı veya sosyal izolasyon odasında kalacak.

Bakanlık, kuruluşlarda çalışan personelin en az 7 gün olacak şekilde sabit vardiya uygulamasını da ikinci bir duyuruya kadar devam ettirecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da araçlarda Kovid-19 denetimi
Çin, Pekin Başkent Uluslararası Havalimanını 8 ülkeden uçuşlara açtı
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1184, Hindistan'da 1043, Meksika'da 575 kişi öldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir kitabı 'muzır ve müstehcen' yayın ilan etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir kitabı 'muzır ve müstehcen' yayın ilan etti

Huzurevlerindeki Kovid-19 tedbirlerinin süresi ikinci emre kadar uzatıldı

Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1184, Hindistan'da 1043, Meksika'da 575 kişi öldü

United Airlines'ın 16 bini aşkın çalışanının işi risk altında

United Airlines'ın 16 bini aşkın çalışanının işi risk altında
Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi Kovid-19'a yakalandı

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi Kovid-19'a yakalandı

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşıyoruz

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşıyoruz