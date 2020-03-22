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Türkiye, Koronavirüs

Askeri birliklerde koronavirüs tedbirleri uygulanmaya devam ediyor

MSB, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında birliklerdeki koğuşların sıkça havalandırıldığını, Mehmetçiklerin ateşinin de takip edildiğini bildirdi.

Barış Gündoğan   | 22.03.2020
Askeri birliklerde koronavirüs tedbirleri uygulanmaya devam ediyor

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askeri birliklerdeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmaya devam ettiğini bildirdi. 

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında birliklerdeki koğuşların sıkça havalandırıldığı, Mehmetçiklerin ateşinin de takip edildiği belirtildi. 

Açıklamada, ortak kullanım alanlarının da detaylı şekilde dezenfekte edilmeye devam edildiği kaydedildi.

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