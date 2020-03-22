Askeri birliklerde koronavirüs tedbirleri uygulanmaya devam ediyor
MSB, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında birliklerdeki koğuşların sıkça havalandırıldığını, Mehmetçiklerin ateşinin de takip edildiğini bildirdi.
Ankara
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askeri birliklerdeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmaya devam ettiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında birliklerdeki koğuşların sıkça havalandırıldığı, Mehmetçiklerin ateşinin de takip edildiği belirtildi.
Açıklamada, ortak kullanım alanlarının da detaylı şekilde dezenfekte edilmeye devam edildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.