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Yaşam, Koronavirüs

Görevdeki anne ve babalarını evde bekleyen çocuklardan herkese 'evde kalın' çağrısı

Sağlık Bakanı Koca, Samsun'da yaşayan, annesi sağlık personeli, babası ise asker kardeşlerin "Anne ve babamızı görmemiz için siz de evde kalın." mesajını paylaştı.

Kemal Karadağ   | 22.03.2020
Görevdeki anne ve babalarını evde bekleyen çocuklardan herkese 'evde kalın' çağrısı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan, Samsun'da yaşayan iki küçük kardeşin asker ve sağlık çalışanı şapkaları takıp, ellerindeki "Bizim annemiz sağlıkçı, babamız asker ikisi de çalışıyor. İzinleri yok. Kardeşimle ben evde kaldık. Anne ve babamızı görmemiz için siz de evde kalın" yazılı kağıtla çektirdikleri fotoğrafın yer aldığı paylaşımda bulundu.

Koca, paylaşımında, iki kardeşin fotoğrafının altında, "Bu mesaj Samsun'dan geldi. Mesajı herkes alsın istedik." ifadesine yer verdi.

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