Görevdeki anne ve babalarını evde bekleyen çocuklardan herkese 'evde kalın' çağrısı
Sağlık Bakanı Koca, Samsun'da yaşayan, annesi sağlık personeli, babası ise asker kardeşlerin "Anne ve babamızı görmemiz için siz de evde kalın." mesajını paylaştı.
Ankara
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan, Samsun'da yaşayan iki küçük kardeşin asker ve sağlık çalışanı şapkaları takıp, ellerindeki "Bizim annemiz sağlıkçı, babamız asker ikisi de çalışıyor. İzinleri yok. Kardeşimle ben evde kaldık. Anne ve babamızı görmemiz için siz de evde kalın" yazılı kağıtla çektirdikleri fotoğrafın yer aldığı paylaşımda bulundu.
Bu mesaj Samsun’dan geldi. Mesajı herkes alsın istedik. pic.twitter.com/LHKSX9rdfa— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 22, 2020
Koca, paylaşımında, iki kardeşin fotoğrafının altında, "Bu mesaj Samsun'dan geldi. Mesajı herkes alsın istedik." ifadesine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.