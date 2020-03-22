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Dünya, Koronavirüs

Ford, General Motors ve Tesla Kovid-19 için tıbbi ventilatör üretecek

ABD Başkanı Trump, Ford, General Motors ve Tesla'nın yeni tip koronavirüs salgınında gerekli olan ventilatör ve diğer ekipmanı üreteceğini açıkladı.

Dildar Baykan   | 22.03.2020
Ford, General Motors ve Tesla Kovid-19 için tıbbi ventilatör üretecek

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ford, General Motors ve Tesla, ventilatör ve diğer metal ürünleri üretmeye başlıyor, hızlı olun." ifadesini kullandı. 

Önceki gün Beyaz Saray'daki basın toplantısında ihtiyaç duyulan bazı tıbbi ürünler için otomobil firmalarının üretime geçeceğini açıklayan Trump, firma ismi vermemişti.

Uzmanlar, ABD'nin ciddi bir salgın dönemi için yeterli tıbbi ekipmana sahip olmadığı uyarısında bulunuyor.


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