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Sağlık, Koronavirüs

Afrika'da HIV ve sıtma ilaçlarının Kovid-19 hastalarındaki etkisi ölçülecek

Kenya, HIV ve sıtmaya karşı kullanılan iki ilacın yeni tip koronavirüs tedavisinde de işe yarayıp yaramadığını görmek için Afrika'da 13 ülkede yapılacak klinik testlerin başladığı ilk ülke oldu.

Tufan Aktaş   | 01.12.2020
Afrika'da HIV ve sıtma ilaçlarının Kovid-19 hastalarındaki etkisi ölçülecek

Istanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kenya Tıbbi Araştırma Enstitüsü (Kemri), hem Avrupa hem de Afrika ülkelerinin destek verdiği ANTICOV inisiyatifi kapsamında iki ilacın klinik denemelerine başladıklarını açıkladı. 

İnisiyatif kapsamında, halihazırda piyasada bulunan, HIV ve sıtmaya karşı kullanılan iki ilacın hafif ve orta semptomlu Kovid-19 vakalarında etkisi ölçülecek.

Afrika'daki en büyük klinik denemelerden biri olacak çalışmanın olumlu sonuç vermesi durumunda artan vakaların önüne geçilmesi ve sağlık kurumlarındaki yükün azaltılması amaçlanıyor.

Dünyada çok sayıda ülkenin kullanılmasına izin verdiği ilaçların ne ölçüde etkili olduğuna ilişkin tartışmalar tıp dünyasında uzun süredir devam ediyor.

İlaçların, Burkina Faso, Kamerun, Fildişi Sahili, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Etiyopya, Gana, Gine, Kenya, Mali, Mozambik, Sudan ve Uganda'da yaklaşık 2 bin ila 3 bin kişide denenmesi planlanıyor.

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