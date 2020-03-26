Abdurrahim Albayrak: Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altında bulunan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sağlığının her geçen gün daha iyiye gittiğini belirtti.
Istanbul
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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Hepinize dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.