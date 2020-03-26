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Spor, Koronavirüs

Abdurrahim Albayrak: Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altında bulunan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sağlığının her geçen gün daha iyiye gittiğini belirtti.

Erkan Tiryaki   | 26.03.2020
Abdurrahim Albayrak: Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor Foroğraf: Elif Öztürk/AA

Istanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Hepinize dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin."

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