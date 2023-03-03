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Spor, Futbol

Galatasaray ile İstanbulspor yarın hazırlık maçı yapacak

Galatasaray ile İstanbulspor yarın hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Ercan Çakar   | 03.03.2023
Galatasaray ile İstanbulspor yarın hazırlık maçı yapacak

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'de 24. haftayı maç yapmadan geçecek iki takım arasındaki müsabaka, saat 17.00'de başlayacak.

İstanbulspor'un ev sahipliğindeki karşılaşma, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılacak.

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