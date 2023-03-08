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Spor, Futbol

Galatasaray, Van Aanholt'u PSV'ye kiraladı

Galatasaray Kulübü, oyuncusu Patrick Van Aanholt'un Hollanda ekibi PSV'ye kiralandığını duyurdu.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
Galatasaray, Van Aanholt'u PSV'ye kiraladı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Patrick Van Aanholt'un, 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda PSV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

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