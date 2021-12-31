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Sağlık, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 824 bini geçti

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 1419 artışla 824 bin 339'a yükseldi.

Islam Doğru   | 31.12.2021
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 824 bini geçti

New York

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı 589 bin 356 artışla 54 milyon 252 bin 612 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 1419 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 824 bin 339'a çıktı.

California 5 milyon 456 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 581 bin vakayla Texas ve 4 milyon 90 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 76 bin 437 ile ilk sırada bulunurken bu rakam Texas'ta 75 bin 744'e, Florida'da ise 62 bin 480'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 78'ine en az bir doz, yüzde 65,9'una iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 33,4'üne ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 243 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 205 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 68 milyonun üstünde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.


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