Dolar
13.32
Euro
15.10
Altın
1,823.31
ETH/USDT
3,800.30
BTC/USDT
48,048.00
BIST 100
1,854.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

2 doz Sinovac ile 2 doz BioNTech olanlar için hatırlatma dozu randevuları açıldı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı olmuş ve son aşısının üzerinden 3 ay geçenler için hatırlatma dozu randevuları açıldı.

Aybüke İnal Kamacı   | 31.12.2021
2 doz Sinovac ile 2 doz BioNTech olanlar için hatırlatma dozu randevuları açıldı

Ankara

Sağlık Bakanlığınca, 2 doz Sinovac ile 2 doz BioNTech aşısı olan ve son aşısının üzerinden 3 ay geçen kişiler için hatırlatma dozu randevuları açıldı.

Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uyguladığı aşılama programı devam ediyor.

Bu kapsamda, 2 doz Sinovac ile 2 doz Biontech aşısını olan ve son doz aşısının üzerinden 3 ay geçen vatandaşlar için hatırlatma dozu randevuları açıldı.

Aşı olmak isteyen vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.

Aşı olacak gruplar arasında yer alan kişiler, randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek ve tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.

Aşı uygulaması için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alınabilecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 824 bini geçti
2 doz Sinovac ile 2 doz BioNTech olanlar için hatırlatma dozu randevuları açıldı
İngiltere Pfizer'ın Kovid-19 hapının kullanımını onayladı
Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC İzmir'de uygulanıyor
Omicron varyantının etkisi altındaki Güney Kore’de Kovid-19 kısıtlamaları uzatıldı

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 824 bini geçti

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 824 bini geçti

Polonya'da bazı meslek gruplarına aşı zorunluluğu getiriliyor

2 doz Sinovac ile 2 doz BioNTech olanlar için hatırlatma dozu randevuları açıldı

İngiltere Pfizer'ın Kovid-19 hapının kullanımını onayladı

İngiltere Pfizer'ın Kovid-19 hapının kullanımını onayladı
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 12 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 12 Kovid-19 vakası tespit edildi
Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC İzmir'de uygulanıyor

Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC İzmir'de uygulanıyor