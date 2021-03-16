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Sağlık, Koronavirüs

ABD ilaç firması Moderna, çocuklarda Kovid-19 aşı denemelerine başladı

ABD merkezli ilaç şirketi Moderna, salgında kitle bağışıklığı için 6 ay ile 11 yaş arası çocuklarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmasına başladığını bildirdi.

Islam Doğru   | 16.03.2021
ABD ilaç firması Moderna, çocuklarda Kovid-19 aşı denemelerine başladı

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Moderna’dan yapılan açıklamada, ABD Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ile yürütülen ortak çalışmada ilk faz klinik denemeler için aşının çocuklara uygulanmaya başlandığı belirtildi.

Faz 2 ve 3 aşamalarının birleştirilerek iki bölüm halinde 6 bin 750 çocuk üzerinde denenmesinin yapılacağı kaydedilirken, söz konusu klinik deneylerin ne zaman tamamlanmasının beklendiği konusunda ise bilgi verilmedi.

Moderna İcra Kurulu Başkanı Stephane Bancel, "Bu pediatrik çalışma, genç yaş nüfusunda Kovid-19 aşı adayımızın potansiyel güvenliğini ve immünojenitesini değerlendirmemize yardımcı olacak." ifadesini kullandı.

Federal sağlık yetkilileri, çocuklar üzerindeki çalışmaların olumlu sonuç vermesi halinde, lise son sınıfların sonbahardaki okul döneminde, orta ve ilkokulların da 2022 yılı başlarında aşılanabileceğini kaydetti.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanan ülkedeki Kovid-19 aşılarında Moderna ile Johnson & Johnson 18 yaş ve üstü, Pfizer/BioNTech aşısı ise 16 yaş ve üstüne uygulanabiliyor.

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