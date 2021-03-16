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Dünya, Koronavirüs

Biden'ın Sağlık Başdanışmanı: Şu anda Kovid-19'a karşı zafer ilan edersek, başka bir dalga riski doğar

ABD Başkanı Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Fauci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında şu anda virüse karşı zafer ilan etmenin başka bir salgın dalgası riski doğurabileceği uyarısında bulundu.

Dildar Baykan   | 16.03.2021
Biden'ın Sağlık Başdanışmanı: Şu anda Kovid-19'a karşı zafer ilan edersek, başka bir dalga riski doğar

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci, MSNBC televizyonunda katıldığı bir programda, ülkedeki Kovid-19 salgını hakkında açıklamalarda bulundu.

Ülkedeki günlük vaka sayılarının 45 bin ila 60 bin olduğuna dikkati çeken Fauci, "Şu anda Kovid-19 istatistikleri halen riskli bir seviyede." ifadesini kullandı.

Kış aylarındaki aşırı yüksek vakaların düşmesinin de "iyi haber" olduğunu belirten Fauci, "Ancak yine de çok dikkatli olmalıyız. Kamu sağlığı önlemlerinde geri adım atar ve şu anda Kovid-19'a karşı zafer ilan edersek, başka bir dalga riski doğar." dedi.

Yönetimin Kovid-19 aşılama çalışmalarına hız vermesinin de oldukça olumlu bir gelişme olduğunun altını çizen Fauci, önlemleri gevşeten Avrupa ülkelerindeki vaka artışlarına da dikkati çekti.

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