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Dünya, Koronavirüs

ABD'de eyaletlerin açılması halinde ölümler temmuza kadar 350 bini bulabilir

ABD’de etkisi devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemlerin gevşetilerek ekonominin canlanması halinde artması beklenen ölü sayısı üzerine yapılan tahmini modellemeler sürüyor.

Islam Doğru   | 06.05.2020
ABD'de eyaletlerin açılması halinde ölümler temmuza kadar 350 bini bulabilir

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD’de etkisi devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemlerin gevşetilerek ekonominin canlanması halinde artması beklenen ölü sayısı üzerine yapılan tahmini modellemeler sürüyor.

En son Pennsylvania Üniversitesi Wharton Okulu’nun yaptığı projeksiyon modellemeye göre, ülkedeki eyaletlerin tamamen açılması halinde temmuza kadar Kovid-19 bağlantılı ölümlerin 350 bini bulabileceği tahmininde bulunuldu.

Modellemede, eyaletlerin "evde kal" talimatını kısmen devam ettirmeleri durumunda da temmuza kadar can kaybının yaklaşık 117 bini bulabileceği öngörüsü paylaşıldı.

Diğer kurumların modellemeleri de basına yansımıştı

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü (İHME ) tarafından dün açıklanan projeksiyonda da ülkede ekonominin açılması ve sosyal mesafe kurallarının rahatlatılması durumunda ağustosa kadar Kovid-19 bağlantılı ölü sayısının 135 bini bulabileceği tahmininde bulunulmuştu.

New York Times’ta önceki gün yer alan benzer bir haberde de Trump yönetiminin, iç yazışmalarda, ülkede ekonominin açılması halinde 1 Haziran’a kadar Kovid-19 günlük vaka sayısının 200 bini, ölü sayısının da 3 bini bulmasını tahmin ettiği öne sürülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump 20 Nisan'da ülke genelinde toplam 60 bin tahmini can kaybı beklediklerini söylerken, Fox TV’ye 3 Mayıs'ta verdiği mülakatta ise Kovid-19 ölümlerinin 100 bini bulabileceğini kaydetmişti.

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