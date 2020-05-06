Euro
7.77
Dolar
7.20
BIST 100
98,571.46
Altın
1,689.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Almanya’da Kovid-19 kısıtlamalarını protesto edenlere polis müdahale etti

Almanya’nın başkenti Berlin’de, Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etmek isteyenlere polis müdahalede bulundu.

Cüneyt Karadağ   | 06.05.2020
Almanya’da Kovid-19 kısıtlamalarını protesto edenlere polis müdahale etti

Berlin

Almanya’da Federal Meclis (Bundestag) önünde toplanan yaklaşık 400 kişi, Kovid-19 önlemlerini protesto etmek için gösteri yaptı.

Polis, hoparlörlerle Kovid-19 tedbirleri kapsamında izinsiz gösteri yapmanın yasak olduğunu hatırlatarak, gösteri için toplananların alandan ayrılmalarını istedi.

Polisin çağrılarına olumlu cevap vermeyen göstericiler gözaltına alındı.

Bazılarının yapılan kimlik kontrolünden sonra serbest bırakıldığı görüldü.

Ayrıca alanda çekim yapan ARD televizyonu kameramanına saldıran bir protestocu da karakola götürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Sıkıntılı günleri geride bırakacağız
Trump'tan Kovid-19 için '11 Eylül ve Pearl Harbor'dan daha kötü' yorumu
Hollanda'da Kovid-19 önlemleri aşamalı gevşetilecek
Kuveyt'teki 340 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi

Benzer haberler

Hollanda'da Kovid-19 önlemleri aşamalı gevşetilecek

Hollanda'da Kovid-19 önlemleri aşamalı gevşetilecek

Türkiye E-Futbol Kupası, 9-10 Mayıs'ta düzenlenecek

Almanya’da Kovid-19 kısıtlamalarını protesto edenlere polis müdahale etti

Dünya Sağlık Örgütünden futbol liglerinin başlaması kararı değerlendirmesi

Dünya Sağlık Örgütünden futbol liglerinin başlaması kararı değerlendirmesi
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler 25 bin 809 oldu

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler 25 bin 809 oldu
Türkiye'de ilk plazma tedavisi uygulanan hasta taburcu edildi

Türkiye'de ilk plazma tedavisi uygulanan hasta taburcu edildi