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Sağlık, Koronavirüs

AB, Pfizer ve BioNTech'in aşısından 300 milyon doz alacak

Avrupa Birliği (AB), Pfizer ve BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu aşıdan 300 milyon doz satın alacağını açıkladı.

Ömer Tuğrul Çam   | 09.11.2020
AB, Pfizer ve BioNTech'in aşısından 300 milyon doz alacak

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, aşının virüse karşı yüzde 90’dan fazla etkili olduğunun açıklanmasının ardından sosyal medyada konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Aşının klinik denemelerinden gelen sonuçları "harika haber" olarak nitelendiren von der Leyen, "AB Komisyonu 300 milyon doza kadar aşı almak için bu şirketlerle yakında sözleşme imzalayacak." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, aşının geliştirme aşaması bitene kadar herkesi virüse karşı birbirini korumaya çağırdı.

AB, daha önce ilaç firmaları Johnson and Johnson, AstraZeneca ve Sanofi-GSK ile aşı satın almak üzere sözleşme imzalamış, bunların dışında CureVac, BioNTech-Pfizer ve Moderna firmalarıyla yapılan aşı satın alma görüşmelerinin başarılı şekilde sonuçlandığını açıklamıştı.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90’dan fazla etkili olduğu bildirilmişti. Aşı adayının 6 ülkede 43 bin 538 kişi üzerinde test edildiği, denemelerde şimdiye kadar ciddi bir güvenlik endişesi ortaya çıkmadığı duyurulmuştu.


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AB, Pfizer ve BioNTech'in aşısından 300 milyon doz alacak

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