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Dünya, Koronavirüs

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Kovid-19'a yakalandı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Talha Yavuz   | 09.11.2020
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Kovid-19'a yakalandı Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Kiev

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, tüm önlemlere rağmen test sonucunun pozitif çıktığını belirtti. Kendisini karantinaya alacağını belirten Zelenskiy, "Çoğu kimse Kovid-19'u atlatıyor. Ben de atlatacağım. Her şey iyi olacak." ifadelerini kullandı.

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