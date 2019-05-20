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Dünya

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü.

Mümin Altaş   | 20.05.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy bir araya geldi

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın Zelenskiy’i tebrik ettiği görüşmede, Kırım'ın ilhakı konusunda Türkiye'nin hassasiyetinin devam ettiği vurgulandı.

Türkiye ve Ukrayna ilişkilerinin her alanda artarak devam etmesi konusunda mutabık kalınan görüşmede, iki ülkenin 10 milyar dolar ticaret hedefine ulaşması için Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nın önümüzdeki dönemde imzalanması konusunda görüş birliğine varıldı.

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