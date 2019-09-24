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Dünya

Trump'tan 'Ukrayna'ya yardımları askıya aldım' açıklaması

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesi öncesi, ABD'nin bu ülkeye yaptığı yardımları askıya aldığını doğruladı.

Dildar Baykan   | 24.09.2019
Trump'tan 'Ukrayna'ya yardımları askıya aldım' açıklaması

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesi, gazetecilere BM Genel Merkezinde açıklamalarda bulundu. 

ABD Başkanı, ülke medyasında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile 25 Temmuz'da yaptığı telefon görüşmesinden önce bu ülkeye yönelik 400 milyon dolarlık yardımı askıya aldığına ilişkin iddiaları yanıtladı.

Trump, iddiaları kabul ederek, "Avrupa ve diğer ülkeler Ukrayna'ya yardım edene kadar bu yardımları askıda tutacağım, çünkü yardım yapmıyorlar." diye konuştu.

ABD'de "Biden" iddiaları

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, cuma günü, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden Biden'in oğlunu soruşturmalarını istediğini öne sürmüştü.

Haberde, Trump'ın, Zelenskiy'e, Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna'daki iş anlaşmalarını araştırması için avukatı Rudy Giuliani ile çalışması gerektiğini söylediği kaydedilmişti.

Ayrıca dün ABD basınında, Trump'ın Ukrayna liderine, sadece Biden ve ailesini soruştururlarsa yardım edeceğini şart koştuğu da iddia edilmişti.

Demokratlar ise iddianın doğru olması durumunda Trump'ın siyasi rakibine zarar verme peşinde olduğunu belirterek, ABD başkanına tepki gösteriyor.

Trump, söz konusu iddialar üzerine Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğuna işaret ederek, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadesini kullanmıştı.

Trump'tan "Han ve Modi'nin Keşmir için birlikte çalışması muhteşem olurdu" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Keşmir'de çözüm için birlikte çalışmasının "harika" olacağını söyledi. 

ABD Başkanı Trump ve Hindistan Başbakanı Modi, BM 74. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında bir araya geldi. 

Görüşme öncesi basına açıklamalarda bulunan Trump, Modi ile "kimyalarının" uyuştuğunu söyledi.

Trump, görüşmede Keşmir meselesinin konuşulacağını belirterek, "Modi ve Han'ın Keşmir'de çözüm için birlikte çalışabileceğini düşünüyorum. Bu muhteşem olurdu." ifadesini kullandı. 

ABD'li gazetecilerin Keşmir'e ilişkin sorularını ise yanıtsız bırakan Trump, Modi'ye "Çok güzel gazetecileriniz var. Keşke benim de böyle gazetecilerim olsaydı." dedi.

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