ANKARA

Türkiye-Pakistan ortak açıklamasında, iki ülkenin Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı mücadele kararlılıklarının teyit edildiği vurgulandı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen Sekiz Ülke Örgütü dahil olmak üzere çok taraflı forumlar ve ilgili diğer forumlarda iki ülke arasındaki mevcut işbirliğinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

İki ülkenin bölgelerinde ve uluslararası alanda barış, güvenlik ve refah sağlanması ve sürdürülmesi yönündeki kararlılıkları yinelenirken, Jammu-Keşmir sorununa sürekli bir diyalog süreci yoluyla ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun şekilde çözüm sağlanması ihtiyacı vurgulandı.