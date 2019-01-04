ANKARA

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesi ve Türkiye arasındaki ilişkilerin önemine dikkati çekerek, "Pakistan ve Türkiye birbiriyle çok daha yakın iki ülke haline gelecek." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Han, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Pakistan ve Türkiye arasındaki sevgi ve iyi ilişkilerin daima mevcut olduğunu vurgulayan Han, bu ilişkileri çok daha üst seviyeye taşımak istediklerinin altını çizdi. Han, "Ülkeme dönerken şunu bilerek ülkeme dönüyor olacağım: Pakistan ve Türkiye bundan sonra birbiriyle çok daha yakın iki ülke haline gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Han, farklı yatırımcılarla görüşmek ve Türkiye ile aralarındaki bağı sağlamlaştırmak için güçlü bir heyetle Türkiye'ye geldiğini belirtti.

Görüşmelerde terörle mücadele konusunun da gündeme geldiğini söyleyen Han, özellikle Afganistan konusunu da ele aldıklarını ifade etti.

Pakistan Başbakanı Han, şunları kaydetti:

"Afganistan halkı neredeyse 30 yıldan uzun bir süredir ızdırap çekiyor. Uluslararası toplum veya oraya barış getirmeye yardımcı olabilecek herkesin yardım etmesi gerekiyor. Pakistan zaten Taliban ve Amerikalılarla diyalog konusunda çaba gösteriyor ama diğer komşu ve paydaşlardan da lazım. İstanbul'da düzenlenecek (Afganistan, Pakistan ve Türkiye arasında yapılacak ) zirvenin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Pakistan ve Türkiye olarak, toplantının bu barış sürecine yardımcı olacağını düşünüyorum."

Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde ticaret ve yatırım konularının yanı sıra dış ilişkiler, terörle mücadele ve iki ülkenin de karşı karşıya olduğu ortak güvenlik tehditleri gibi konuları masaya yatırdıklarını belirtti. Han, Türkiye ve Pakistan'ın her alanda bağlarını kuvvetlendirmek istediğinin altını çizdi.



Ankara'da görüşülen başlıklar arasında kendileri için en önemli konunun Türkiye'nin konut inşası konusundaki tecrübesi olduğunu dile getiren Han, "Bizim ekonomimizi ayağa kaldırmak konusunda gelecek 5 yılda 5 milyon konut inşası gibi iddialı bir hedefimiz bulunuyor." diye konuştu.

"Sizin tecrübenizden ders çıkarmak istiyoruz"

Han, çok tecrübeli Türk inşaat şirketleri olduğunun altını çizerek, "Son 6-7 senede Türkiye'de yaklaşık 2 milyon konut inşa edildiğine dikkati çekti. İnşallah biz de sizin tecrübelerinizden ders çıkarmak istiyoruz. Çünkü Pakistan'da ilk defa bu kadar iddialı bir plana imza atılıyor." ifadesini kullandı.



Sağlık reformunun da görüşmelerde gündeme geldiğini belirten Han, "Bunlar da bizleri çok etkiledi. Özellikle de kapsamı itibarıyla. Hem yeterince gelir sahibi olmayan, tamamen herkese nitelikli sağlık hizmetlerine, sağlık hizmetlerine ulaşabildiği sigorta sistemi. Bu bizim de ulaşmak istediğimiz bir hedef."



Han, Hazreti Muhammed'in adalet değerlerini temel alan bir Pakistan inşa etmek istediklerini söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yeni Pakistan'ı inşa ederken, bu değerleri örnek almak istiyoruz. Bu bağlamda sizleri örnek almak istiyoruz. Halkın çoğunu ilgilendiren özellikle son yıllar yapılan çok önemli sağlık reformları var. Adalete erişim konusunda biz de aynılarını Pakistan'da yapmak istiyoruz."



Han, Türkiye'deki yeni eğitim reformlarını da çok ilginç bulduklarının altını çizerek, kendi ülkesinde 3 farklı eğitim sistemi olduğunu aktardı.



Kendilerinin de bütün halkı bir araya getiren bir müfredatı hayata geçirmek istediklerini kaydeden Han, "Eğitim sistemizde reform yaparken sizden öğreneceğimiz çok şey var." şeklinde konuştu.

"Pakistan istikrar istiyor"

Konuşmasında Pakistan-Hindistan ilişkilerine de değinen Han, Hindistan ile dostane ilişkiler için çaba gösterdiklerinin altını çizdi.



Han, "Hindistan şu anda Pakistan ile görüşmeyi reddediyor. Hindistan, "Pakistan terörü sona erdirene kadar" görüşmeyi reddettiğini söylüyor fakat çok garip bir durum içerisindeyiz. Eğer diyalog yoksa nasıl ileriye gidebiliriz ki?" değerlendirmesinde bulundu.



Hindistan ile ilgili yaşanan temel sorunun Keşmir olduğuna işaret eden Han, şunları söyledi:



"Burada artık yerli bir hareket var ve bu grup 30 yıldan fazla bir süredir insanların, insan hakları ve demokrasi temelli ihtiyaçlarını göz ardı ediyor ve maalesef Hindistan bu konuda Pakistan'ı suçluyor. İnsan hakları ihlalleri şu anda Keşmir'de devam ediyor ve insanları sadece yabancılaştırıyor. Pakistan'ın tek isteği istikrar. Çünkü ekonomik ilerleme kaydetmek istiyoruz. Bunun içinde istikrar gerekiyor. İstikrar da ancak Pakistan ile Hindistan'ın bir araya gelerek aralarındaki farklılıkları giderdiğinde yakalanacak."



Görüşmelerde Suriye konusunun da ele alındığını söyleyen Han, buradaki dramın son bulması için Türkiye'ye, ortaya koyduğu çalışmalarda başarılar diledi.



Han, terör örgütü DEAŞ'ın yenilgiye uğratılmasında da Pakistan'ın daima Türkiye'nin yanında olduğunun altını çizdi. Han, Pakistan'ın bazı aşiret bölgelerinin bu terör örgütünün tehdidi altında olduğuna vurgu yapan Han, buna karşın Pakistan ordusunun muazzam bir iş yaparak terörü ortadan kaldırdığını vurguladı.



Başbakan Han, ülkesinde terörün çok büyük ölçüde azaltıldığına işaret ederek, terörü tamamıyla ortadan kaldırmayı ümit ettiklerini dile getirdi.

Muhabir: Tevfik Durul, Zuhal Demirci