'Afganistan, Pakistan ve Türkiye arasındaki üçlü zirve İstanbul'da gerçekleştirilecek'

ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu Pakistan'da yüksek mahkemenin ilan etmesi ve bir yandan da okulların Maarif Vakfımıza teslimi, bunlar memnuniyet verici adımlardır." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han'ı ve heyetini başkentte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yaptıkları ikili görüşmeyle Türkiye-Pakistan arasındaki bütün ilişkileri ele alma fırsatı bulduklarını söyledi.

"Memnuniyet verici adımlar"

Geçmişten bugüne ve yarına neler yapılabileceğini değerlendirdiklerini anlatan Erdoğan, şunları söyledi:



"Heyetler arası görüşmelerde de aramızda siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel, özellikle de FETÖ denilen terör örgütüne yönelik Pakistan'ın yüksek mahkemesinin aldığı karara karşı memnuniyetimizi kendilerine ifade ettik. Çünkü FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu yüksek mahkemenin Pakistan'da ilan etmesi ve bir yandan da okulların Maarif Vakfımıza teslimi, bunlar tabii ki memnuniyet verici adımlardı. Bundan sonraki süreçte de bu dayanışmanın devam edeceğine inanıyorum."



Konuk Başbakan Han'ın göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini kaydeden Erdoğan, kendisini bu vesileyle seçimlerde gösterdiği başarı dolayısıyla tebrik etti.



Başbakan Han'ın aynı zamanda bir sporcu olduğunun altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:



"Özellikle kriket sporunda yıllarca ülkesini zaferden zafere taşıyan Sayın İmran Han'ın siyasette de yeni başarılara imza atacağına inanıyorum. Takımın kaptanı olması hasebiyle de özellikle 'kaptan' sıfatıyla anılan bir özelliğe sahip. Ben de futbolda takımın kaptanlığını uzun yıllar yaptım. Biz de onunla anıldık, anılıyoruz. Kendisi aynı zamanda tam anlamıyla bir Mevlana aşığı. Nitekim dün Konya Mevlana ziyaretiyle de bunu kendileri de bana ayrıca ifade ettiler. Bugün medyadan da onu takip ettik. Sayın Başbakanın Ankara'ya gelmeden önce Konya'da Hazreti Mevlana'nın kabrini ziyaret etmesi bu hürmetin ve muhabbetin bir nişanesidir."

"Türkiye, Pakistan'ın yanındadır"

Türkiye ile Pakistan'ın dostluk bağlarının köklerinin tarihe uzandığını ve iki kardeş ülke olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu kardeşlik en kritik zamanlarda milli davalara verilen destekle pek çok zorluğun üstesinden gelmiştir. Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da Pakistan'ın yanındadır, yanında olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.



Pakistanlıların Türkiye'de güçlü dayanışma içerisinde olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "İslamabad'daki 3 okul ve yönetim binasının vakfımıza devredilmesi, bunun en güzel ifadesidir. Ben, bu vesileyle yukarıda Sayın İmran Han'a şükranlarımı ifade ettim, milletim adına da ifade ediyorum." dedi.

"Üçlü İstanbul Zirvesi, 31 Mart seçimlerinden sonra"

Bugün Başbakan Han ile yaptıkları görüşmelerde iki ülke ilişkilerinin tüm boyutlarını gözden geçirdiklerini bildiren Erdoğan, "Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin müteakip toplantısının İslamabad'da gerçekleşmesi temennimizi paylaştık. Dışişleri bakanlarımız gerekli çalışmayı yapıp, tarihi belirleyip, bu yıl içerisinde inşallah bunu gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.



Bunun yanında çok önemli bir adım attıklarını belirten Erdoğan, Üçlü İstanbul Zirvesi olarak devam eden Afganistan-Pakistan-Türkiye arasındaki bu zirveleri kaldığı yerden devam ettirmek istediklerini vurguladı.



Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştüğünü, onun da buna olumlu baktığını aktaran Erdoğan, "Şu anda değerli kardeşimle de yaptığım görüşmede kendileri de buna olumlu baktılar. Böylece Üçlü İstanbul Zirvesi'ni de en yakın zamanda ki büyük ihtimalle 31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul'da gerçekleştireceğiz." bilgisini verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan, Pakistan, Türkiye arasındaki Üçlü Zirve'nin birçok sıkıntının aşılmasına vesile olacağına inandığını dile getirdi.

"İlgili bakanlarımıza talimatı vermiş bulunuyoruz"

Erdoğan, Türkiye ve Pakistan arasındaki ikili ticaret hacminin iki ülke ilişkilerine yakışan seviyeye çıkarılması için yapılabilecek çalışmaları ve bakanların yapması gerekli olan çalışmaları da Başbakan Han ile görüştüklerini belirterek, "Burada özellikle Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzaya hazır hale getirilmesine yönelik irademizi ortaya koyduk. Bu hususta gerekli çalışmaları yürütmeleri için ilgili bakanlarımıza talimatı vermiş bulunuyoruz." dedi.



Türkiye olarak, iş adamları ve yatırımcıları Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ettiklerini dile getiren Erdoğan, Pakistan ziyaretindeki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'na Türkiye'den iş adamlarıyla gideceklerini ve aynı şekilde Pakistanlı iş adamlarıyla bir araya gelerek, kendilerine gerekli istikameti orada verme fırsatının olacağını dile getirdi.



Pakistan'da elverişli iş ortamının sürekli kılınması hususunda da Başbakan İmran Han'ın çabalarını esirgemeyeceğini bildiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bugünkü görüşmelerimizde ulaşım imkanlarının geliştirilmesi üzerinde de durduk. Özellikle de müteahhitlik sektörüne yönelik; toplu konut, altyapı, üst yapı, bütün bunları ele alma fırsatımız oldu. Tabi eğitim alanlarındaki ilişkilerimizi gözden geçirdik ve bölgesel gelişmeleri bu arada ele aldık. Uluslararası konular üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Suriye'de meydana gelen malum gelişmeleri değerlendirme fırsatımız oldu. Ortak değerleri paylaşan Türkiye ve Pakistan, Birleşmiş Milletler İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve D-8 gibi bölgesel ve uluslararası platformlarda da dayanışma içindedir. Bu bağlamda gerekli tüm konularda yakın istişare ve iş birliğini sürdürdüğümüzü belirtmek isterim."



Erdoğan, en önemli konulardan birinin de savunma sanayi ile ilgili atacakları ve attıkları adımlar olduğuna işaret ederek, "Bu konularda da bizim Pakistan'dan aldığımız eğitim uçaklarına yönelik çalışmalar, bunun yanında bizim MİLGEM ile ilgili olarak yapmış olduğumuz Pakistan'a satışlarımız ve ATAK helikopterleriyle ilgili yapmakta olduğumuz çalışmalar ve bunun yanında daha neler yapabiliriz, bunları görüşme imkanımız, fırsatımız oldu. Ben bu düşüncelerle değerli kardeşime ve heyetine tekrar hoş geldiniz diyor, yeni görevinde de başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.



Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han'ın konuşmasının ardından yeniden söz alarak, şunları kaydetti:



"Ben de değerli kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bugünkü gerek ikili, gerek heyetler arası görüşmelerimiz çok çok verimli geçti. Bundan sonra tabii bakanlarımızın birbirleriyle yaptıkları görüşmeler, bundan sonraki süreçte yapacakları görüşmelerle inşallah 2019'un Türkiye-Pakistan arasında çok çok önemli adımların atılmasına vesile olacağına inanıyorum. Gerek Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey gerekse Afganistan-Pakistan-Türkiye Üçlü İstanbul Zirvesi ve bunun çerçevesinde atacağımız diğer adımları çokça önemsiyorum."

Muhabir: Aynur Ekiz, Yıldız Nevin Gündoğmuş