Zeytin Dalı bölgesinde bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın, silah kazası sonucu şehit olduğunu bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde, 11 Eylül 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan, meydana gelen silah kazası sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
September 11, 2024
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.
Şehit Çapan'ın Afyonkarahisar'daki annesine acı haber verildi
Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın şehadet haberi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki annesine ulaştı.
Anne Döndü Çapan'ın Pazar Mahallesi'ndeki evine gelen askeri yetkililer, kendisine oğlunun şehadet haberini verdi.
Haberin duyulmasıyla Çapan'ın yakınları, komşuları ve vatandaşlar, taziye için eve geldi.
Büyük üzüntü yaşayan annenin evine Türk bayrağı asıldı.
Isparta'da yaşayan şehidin eşi Makbule Çapan'a da şehadet haberinin verildiği öğrenildi.
Babasının 2 yıl önce vefat ettiği belirtilen Çapan'ın, Asya Ela (6) ve Nehir (3) isimli 2 kızı olduğu ifade edildi.
Şehidin annesinin evine gelen Dinar Kaymakamı Kemal Duru ve Belediye Başkanı Veysel Topçu ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı da aileye başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Çapan için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan için taziye mesajı yayımladı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.