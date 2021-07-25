Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askeri şehit eden teröristlere karşılık verildi, 7 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askeri şehit eden teröristlere karşılık verildiğini, etkili atışlar sonucu ilk belirlemelere göre 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere misliyle karşılık verilmiş, yapılan etkili atışlar sonucu terör mevzileri yerle bir edilmiş ve ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hâle getirildiği tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Şehitlerin kanının yerde bırakılmadığı belirtilen açıklamada, bölgede operasyon ve atışların devam ettiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.