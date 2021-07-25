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Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan Astsubay Çavuş Fatih Güney, Ordu-Giresun Havalimanında törenle karşılanıyor.
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Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askeri şehit eden teröristlere karşılık verildi, 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askeri şehit eden teröristlere karşılık verildiğini, etkili atışlar sonucu ilk belirlemelere göre 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 25.07.2021
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askeri şehit eden teröristlere karşılık verildi, 7 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere misliyle karşılık verilmiş, yapılan etkili atışlar sonucu terör mevzileri yerle bir edilmiş ve ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hâle getirildiği tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Şehitlerin kanının yerde bırakılmadığı belirtilen açıklamada, bölgede operasyon ve atışların devam ettiği kaydedildi.

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