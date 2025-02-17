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Yurt genelinde 1 hafta boyunca soğuk hava etkili olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yurt genelinde çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların 8 ila 12 derece düşeceğini ve soğuk havanın 1 hafta boyunca etkili olacağını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 17.02.2025 - Güncelleme : 17.02.2025
Yurt genelinde 1 hafta boyunca soğuk hava etkili olacak

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olması beklendiği belirtildi.

Kuzey yönlerden esecek rüzgarlarla hava sıcaklıklarının yarın kuzey kesimlerde, çarşamba günü ise ülke genelinde 8 ila 12 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğinin aktarıldığı açıklamada, "Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havanın 1 hafta boyunca etkili olması öngörülüyor." bilgisi verildi.

Açıklamada, Ankara'da yarın karla karışık sağanağın, çarşamba günü ise kar yağışının, İstanbul'da da yarın karla karışık yağmur şeklinde başlayacak yağışların çarşamba, perşembe ve cuma günü kar şeklinde etkili olmasının tahmin edildiği kaydedildi.

Yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışlarının, Bolu ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kuvvetli olacağının belirtildiği açıklamada, gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren de Sinop, Kastamonu, Samsun, Çorum, Amasya, Ordu ve Tokat'ın iç ve yüksek kesimlerde kar yağışının görüleceği vurgulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün de meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardığının aktarıldığı açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Çarşamba gününden itibaren bir haftalık periyotta gerçekleşmesi beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara -8, İstanbul -1, İzmir 1, Konya -8, Antalya 3, Bolu -10, Samsun -3, Trabzon -2, Erzurum -20, Diyarbakır -5."

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