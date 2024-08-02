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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne Ticaret ve Sanayi Odasındaki güvenlik toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
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YKS tercih süresi uzatıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin 4 Ağustos'a uzatıldığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
YKS tercih süresi uzatıldı

Ankara

ÖSYM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ikamet bilgisi, depremden etkilenen il haricinde olmakla birlikte bu illerdeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören adayların da depremzede aday kontenjanından yararlanabilmesine ilişkin kararı gereği, ilgili adayların depremzede aday kontenjanından faydalanma durumları güncellenmiş olup 2024-YKS tercih işlemleri 4 Ağustos 2024 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır."

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